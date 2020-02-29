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"أنا مش بـ 3 رجول".. هاشتاج يغضب رضوى الشربينى

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إيمان هاني

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انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب إطلاق البعض هاشتاج "تتجوز مطلقة"، قائلة: "فين السؤال، هي المطلقة دي بـ 3 رجول، ولا بـ 3 أيدين، ولا شعرها متكهرب، إحنا مش كدا، إحنا طبيعيين جدا علي فكرة".

 وتساءلت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" عبر فضائية "سي بي سي سفرة": "إيه كم التنمر والعنصرية ده؟"، منوهة بأن هناك استياء كبيرا بين السيدات بسبب هذا الهاشتاج، وهاشتاج "تتجوز مصرية ولا أجنبية".

وتابعت: "صاحب الهاشتاج ممكن تكلمني عن نفسك شوية، وعن أخلاقك ومكانتك الاجتماعية، وجسمك الرياضي، وشكلك اللي مالوش 2 في العالم، وكرمك، واعتمادك على نفسك، مش بابا اللي بيجب الشقة، وماما تجيب الشبكة، وخالتك بتديلك فلوس شهر العسل، حبيبي احمد ربنا أن المصرية ترضى بيك".

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