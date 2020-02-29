أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

29 فبراير 2020 - 12:11 م

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات، أبرزها مواجهة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا.

"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

دورى أبطال أفريقيا

06:00 الأهلى vs صن داونز ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

09:00 الوداد البيضاوى vs النجم الساحلى ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD .

الدورى الإنجليزى

05:00 ـ بورنموث vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD .

07:30 ـ واتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD .

برايتون X كريستال بالاس - 02:30 مساءً - بي إن سبورتس 2

نيوكاسل يونايتد X بيرنلي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 8

وست هام يونايتد X ساوثهامتون - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 13

الدورى الفرنسى

06:00 ـ باريس سان جيرمان vs ديجون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD .

الدورى الألمانى

04:30 ـ هوفنهايم vs بايرن ميونيخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD .

04:30 ـ بوروسيا دورتموند vs فرايبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD .

الدوري السعودي

الفتح X الوحدة - 02:40 مساءً - السعودية الرياضية 1

الاتفاق X أبها - 05:20 مساءً - السعودية الرياضية 2

الاتحاد X الشباب - 07:40 مساءً - السعودية الرياضية 1