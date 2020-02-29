» وفاة برلماني إيراني بعد إصابته بكورونا

29 فبراير 2020 - 11:53 ص

توفي نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قرر مجلس الإدارة في البرلمان الإيراني، عدم عقد أي جلسة للبرلمان بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وكتب عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "سجلت إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا".

وأضاف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أنه تم إجراء الفحص على 30 نائبًا من أصل 290 نائبًا، وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا.