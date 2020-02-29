  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حمو بيكا

صاحب معرض سيارات يضع حمو بيكا في ورطة

بديوي: هذه ما تجهزه السلطة لــ"محمد عمارة"

محمود بدر مهاجما عمارة بعد وفاته: ترك تطرفا يحرق كل الكوكب

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

بلد أوروبي يعلن توقف الدوري بسبب كورونا

سقوط مفاجيء لعمال المطار في طهران بسبب كورونا

سقوط مفاجيء لعمال المطار في طهران بسبب كورونا

محمد رمضان

بعد الطيار المفصول.. محمد رمضان يتبرع لأحد المستشفيات

فيروس"كورونا"

"إيكونوميست" تحذر: كورونا آت للجميع.. فاستعدوا

أرشيفية

مذيعة كويتية تبكي بسبب مبارك

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير الإسكان

بشرى سارة للعاملين بقناة السويس

سد النهضة

إثيوبيا تريد بيع مياه النيل.. تطورات صادمة يكشفها وزير سابق

شاهد.. العناني يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة كهدية من السعودية

الصفحة الأخيرة

وزير السياحة يتسلم جزء من كسوة الكعبة
وزير السياحة يتسلم جزء من كسوة الكعبة
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها و توبتها من أمام الكعبة

#

أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا

#

«آل الشيخ» غاضب من فنانة شهيرة ويمنعها من الظهور في السعودية

#

القبض على بطل الفيديو الخادش في السعودية

تسلم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير دولة السعودية بالقاهرة جزءًا من كسوة الكعبة كهدية من المملكة لمتحف الآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

حضر مراسم التسليم اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وغادة شلبي نائب الوزير للشئون السياحية.

وقبل مراسم التسليم قام وزير السياحة والآثار وسفير السعودية بالقاهرة ومستشار دولة رئيس الجمهورية بجولة تفقدية للمتحف، كما تم كشف النقاب عن بعض القطع الأثرية والتي سيتم عرضها بالمتحف وهي عبارة عن باب وهمي من الحجر الجيري الملون منحوت عليه شخص يدعي "حري شف" من عصر الأسرة السادسة وتمثال من البازلت لشخص يدعي "جيحوتي مس" من عهد الملك تحتمس الثالث وغطاء مومياء من الخشب مغطى بالجص الملون يعود للأسرة 21، وقطعة من الكتان مثبته على إطار خشبي وهي مزينه بالزخارف وقناع رقيق مسطح به وجه آدمي مذهب.

وعقب مراسم التسليم تم زيارة مقبرة توتو التي تم نقلها إلى المتحف من موقع اكتشافها عام 2018 فى منطقة الديابات بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وهي عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمى لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التى كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور.

وفي كلمته التي ألقاها، هنأ السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على إنشاء هذا المتحف في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه صرح من صروح الثقافة والفنون والموروث الحضاري والتاريخي لمصر.

كما أعرب السفير السعودي عن شكره لوزارة السياحة والآثار على دعوتها للمملكة للإسهام والمشاركة في هذا الصرح التاريخي الكبير، معربًا عن سعاته لقيامه نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين بإهداء هذا المتحف قطعة من كسوة الكعبة المشرفة وهي عبارة عن رمز لعمق العلاقات فيما بين البلدين ورمز للروابط فيما بينهما وروابط الدم وأواصر التاريخ.

كما أشاد خلال كلمته بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية من خلال وزارة السياحة والآثار والتي لمسها عن قرب خلال زياراته المتكررة للمناطق الأثرية والمتاحف في أرجاء مصر لإبراز الموروث التاريخي والحضاري الكبير لأحد أكبر الحضارات في المنطقة والعالم وهو ما تقوم به وزارة السياحة والآثار من ترميم وتطوير المواقع والقصور التاريخية وإنشاء المتاحف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد ثلاثية الترجى
» "أنا مش بـ 3 رجول".. هاشتاج يغضب رضوى الشربينى
» ترميم مسلتين دمرتا نتيجة زلزال في الشرقية
» السعودية تطالب مواطنيها بعدم السفر لدولة عربية
» وفاة برلماني إيراني بعد إصابته بكورونا
» افتتاح متحف آثار الغردقة بتكلفة 160 مليون جنيه
» شاهد.. العناني يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة كهدية من السعودية
» عقب الصلاة مرتين على مبارك.. الإفتاء يجوز بشرط
» زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"
» بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية