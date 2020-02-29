» عقب الصلاة مرتين على مبارك.. الإفتاء يجوز بشرط

29 فبراير 2020 - 11:38 ص

أفتى الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، بجواز الصلاة على الميت مرتين، قائلاً: "إنه إذا فاتت صلاة الجنازة بعض أهل الميت خاصة إذا كان وليًّا للميت، أو من ترجى بركته أو شفاعته من أهل الفضل والصلاح، فيجوز في هذه الحالة تكرار صلاة الجنازة على الميت ".

وأضاف أمين الفتوى خلال مقطع فيديو بثته الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "صلاة الجنازة فيها الدعاء والشفاعة للمتوفى، وتكرارها في هذه الحالة له معنى بتكثير الدعاء ممن يخلص غالبا في دعائه للميت كالأقارب مثلا وكذلك الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى، ولا ينبغي تكرار الصلاة في غير نحو هذه الحالات إذ لا معنى للتكرار عندئذ.

وكان قد أدى المئات، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بإمامة الشيخ حجاج الهنداوي.

وأديت صلاة الجنازة مرتين الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين، وبعد خروج المصليين طالب إمام مسجد المشير بصلاة الجنازة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما إلى جانب حرصهما على حمل الجثمان وسط هتافات مؤيدة لمبارك من الحضور.