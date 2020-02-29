بشرى سارة للعاملين بقناة السويس

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زفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خبرًا سارًا للعاملين بهيئة قناة السويس من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد.

وأكدت عبد الحميد، إن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد مُخفض (مُدعم) يبلغ 10 % سنوياً (مُتناقص) لمدة أقصاها 20 سنة، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتى تشمل، أن يكون العميل مصرى الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه مصري للأعزب، ومبلغ 50 ألف جنيه مصري للأسرة.

وتابعت: "سيتم توفير التمويل اللازم من خلال بنك مصر للمواطنين من أعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس - بمجرد الانتهاء من تنفيذ الوحدات - بما لا يتجاوز 65% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم سداد ذلك على أقساط تمويلية، لا تتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهري للعضو، وأن يكون سعر العائد على التمويل النهائي 10% سنوياً (متناقص) - في غضون 20 سنة".

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