  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حمو بيكا

صاحب معرض سيارات يضع حمو بيكا في ورطة

بديوي: هذه ما تجهزه السلطة لــ"محمد عمارة"

محمود بدر مهاجما عمارة بعد وفاته: ترك تطرفا يحرق كل الكوكب

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

بلد أوروبي يعلن توقف الدوري بسبب كورونا

سقوط مفاجيء لعمال المطار في طهران بسبب كورونا

سقوط مفاجيء لعمال المطار في طهران بسبب كورونا

محمد رمضان

بعد الطيار المفصول.. محمد رمضان يتبرع لأحد المستشفيات

فيروس"كورونا"

"إيكونوميست" تحذر: كورونا آت للجميع.. فاستعدوا

أرشيفية

مذيعة كويتية تبكي بسبب مبارك

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير الإسكان

بشرى سارة للعاملين بقناة السويس

سد النهضة

إثيوبيا تريد بيع مياه النيل.. تطورات صادمة يكشفها وزير سابق

"إيكونوميست" تحذر: كورونا آت للجميع.. فاستعدوا

الحياة السياسية

فيروس"كورونا"
فيروس"كورونا"
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

استشاري أمراض صدرية: فيروس كورونا يشبه الحرب

#

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 630

#

ووهان.. مدينة الأشباح الخالية من الحياة

#

الصين تكمم الحيوانات خوفًا من الفيروس القاتل

وزير السياحة

كسوة الكعبة

#اخبار السعودية

حذرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، من فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم بشراسة، موضحة من أن الفيروس آتٍ للجميع، ومطالبة الحكومات بالعمل الجاد من أجل مكافحته والقضاء عليه.

وقالت المجلة إنه "فيما يتعلق بالصحة العامة، فإن المصداقية هي أهم بكثير من الأمل، إذ أضحى واضحًا خلال الأسبوع الماضي أن المرض المتفشي الجديد، covid-19 ، الذي ضرب الصين في بداية ديسمبر سينتشر ويتفشى حول العالم.

ولقد أشارت العديد من الحكومات إلى أنها ستقوم بالتصدي للمرض، ولكن ما يجب عليهم فعله عوضًا عن ذلك هو القيام بتجهيز شعوبهم لهذا الهجوم الشرس".

وسيتعين على المسئولين القيام بالبدء في التصرف على الرغم من أنهم لا يملكون كل الحقائق، إذ إن الكثير من المعلومات عن هذا الفيروس لا تزال غير معروفة وبالنسبة لأي دولة سجلت حالاتٍ بالإصابة، فهنالك تخمين مفاده أن نحو 25-70% من التعداد السكاني قد يصابون بهذا المرض.

وتفيد التجربة الصينية بأنه من بين الحالات المصابة التي تم التعرف عليها، هنالك نحو 80% تقريبًا ستكون إصاباتهم خفيفة، و15% سيكونون بحاجةٍ إلى العلاج في المستشفيات، و5% سيكونون بحاجةٍ إلى عناية مشددة.

ويقول الخبراء إن الفيروس يعتبر أشد فتكًا بنحو خمسة إلى عشرة أضعاف من الأنفلونزا الموسمية التي تتسبب، عند مستوى فتكها الذي يصل إلى 0.1% ، في وفاة نحو 60 ألف أميركي في عام واحد، وحول العالم، قد يصل معدل الوفيات إلى أعداد مليونية .

وقال التقرير: لقد امتدحت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع النهج الصيني، بيد أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه النهج المناسب لبقية دول العالم.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى إنعاش اقتصادها عبر تخفيفها للقيود المفروضة على الحجر الصحي، فإنها قد تتعرض لموجة أخرى من الإصابات بالفيروس.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين تلك، فإن الدول الديمقراطية لن تكون على استعداد للقيام بمثل ما قامت به الصين مع مواطنيها.

كما تظهر لنا حالة انتشار الوباء جراء الفوضى في إيران أنه ليست جميع الحكومات الاستبدادية قادرة على إتباع ذلك النهج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد ثلاثية الترجى
» "أنا مش بـ 3 رجول".. هاشتاج يغضب رضوى الشربينى
» ترميم مسلتين دمرتا نتيجة زلزال في الشرقية
» السعودية تطالب مواطنيها بعدم السفر لدولة عربية
» وفاة برلماني إيراني بعد إصابته بكورونا
» افتتاح متحف آثار الغردقة بتكلفة 160 مليون جنيه
» شاهد.. العناني يتسلم جزءًا من كسوة الكعبة كهدية من السعودية
» عقب الصلاة مرتين على مبارك.. الإفتاء يجوز بشرط
» زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"
» بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية