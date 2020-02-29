» زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"

29 فبراير 2020 - 10:40 ص

اعتاد الزعيم الكوري كيم جونج أون أن يصدر التعليمات التي تعمل على الحفاظ على بلاده من أي أخطار، وبالتزامن مع فيروس" كورونا"، أصدر تعليمات قاسية لتوخي الحذر الفترة المقبلة من تفشي الفيروس.

وأكد في حديثه أثناء إشرافه على مناورات عسكرية لجيش كوريا الشمالية أمس وهو يعتبر ظهورا نادرا له، مع الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس في البلاد أن البلاد ستشهد عواقب وخيمة حال دخول الفيروس إلى البلاد.

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك حالات استثنائية داخل البلاد وعلي الجميع الخضوع للبرنامج المضاد للوباء التابع للدولة".

وكان كيم قد أصدر أوامر بغلق جميع المنافذ البرية والجوية التي من الممكن أن يدخل منها الفيروس إلي البلاد كما أمر بتشديد الفحص والاختبارات الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرفع عدد الوفيات إلى 2835 حالة فيما تجاوزت أعداد الإصابة 79 ألفا.