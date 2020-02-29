  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا تريد بيع مياه النيل.. تطورات صادمة يكشفها وزير سابق

المشير طنطاوي

اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بصحة جيدة

مبارك

وصية مبارك لشعبه قبل وفاته.. واعتراف مهم

مرتضى منصور

مرتضى منصور يصدم رئيس "الجبلاية" بهذا الأمر

فاروق حسني

تصريح مفاجئ من "فاروق حسنى".. يحذر من هذا الأمر

الإعلامي عمرو أديب

عن مفاوضات سد النهضة.. أديب: الأمر أصبح مقلقًا

النائب إلهامي عجينة

برلماني: عيشتكم حرام فى حرام

وزير الاوقاف

الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

الدولار

الدولار يستقر في التعاملات الصباحية عند هذا الرقم

رضا عبد العال

انفعال رضا عبد العال: الزمالك نجا من هزيمة كبيرة أمام الترجي

زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"

عرب وعالم

الزعيم الكوري كيم جونج أون
الزعيم الكوري كيم جونج أون
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«كورونا» يدفع إيران لإغلاق جميع المدارس

#

الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران بسبب "كورونا"

#

أمر عاجل من "ترامب" للكونجرس الأمريكي بسبب القذافي

#

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد "كورونا" لهذا السبب

الصين

كوريا الشمالية

كورونا

فيروس كورونا

اعتاد الزعيم الكوري كيم جونج أون أن يصدر التعليمات التي تعمل على الحفاظ على بلاده من أي أخطار، وبالتزامن مع فيروس" كورونا"، أصدر تعليمات قاسية لتوخي الحذر الفترة المقبلة من تفشي الفيروس.

وأكد في حديثه أثناء إشرافه على مناورات عسكرية لجيش كوريا الشمالية أمس وهو يعتبر ظهورا نادرا له، مع الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس في البلاد أن البلاد ستشهد عواقب وخيمة حال دخول الفيروس إلى البلاد.

وأضاف: "يجب ألا يكون هناك حالات استثنائية داخل البلاد وعلي الجميع الخضوع للبرنامج المضاد للوباء التابع للدولة".

وكان كيم قد أصدر أوامر بغلق جميع المنافذ البرية والجوية التي من الممكن أن يدخل منها الفيروس إلي البلاد كما أمر بتشديد الفحص والاختبارات الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرفع عدد الوفيات إلى 2835 حالة فيما تجاوزت أعداد الإصابة 79 ألفا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"
» بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل
» الأهلى يستضيف صن دوانز باستاد القاهرة
» "ترضى بنتك تدخل الفن؟" .. هكذا أجاب أحمد السقا على هذا السؤال
» شاهد .. فنانة شهيرة وابنتها تؤديان العمرة بالأراضي المقدسة
» مرتضى يسخر من نجم الأهلي: تعاقدنا مع بنشرقي بـ1% من ثمنه..انظروا الفرق
» ليلى علوي تعترف بحبها لـفنان على الهواء: أنا بحبك
» وفاة المفكر و الداعية الإسلامي "محمد عمارة" .. وهذه وصيته
» شيرين رضا: "مش عاوزة واحد يجي ينام جنبي في السرير"
» رسالة مثيرة من شيرين رضا لإبنتها نور عن عمرو دياب
» مهاتير محمد: سندعم دائما القضية الفلسطينية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية