اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بصحة جيدة

29 فبراير 2020 - 10:31 ص

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، حقيقة تدهور صحة المشير محمد حسين طنطاوى ودخوله المستشفي.

وأكد فرج حسب اليوم السابع، أن المشير بخير ويتواجد فى منزله وكان قد أصدر نعيًا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى إحدى الصحف القومية منذ يومين.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى، تخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب، حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.