  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا تريد بيع مياه النيل.. تطورات صادمة يكشفها وزير سابق

المشير طنطاوي

اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بصحة جيدة

مبارك

وصية مبارك لشعبه قبل وفاته.. واعتراف مهم

مرتضى منصور

مرتضى منصور يصدم رئيس "الجبلاية" بهذا الأمر

فاروق حسني

تصريح مفاجئ من "فاروق حسنى".. يحذر من هذا الأمر

الإعلامي عمرو أديب

عن مفاوضات سد النهضة.. أديب: الأمر أصبح مقلقًا

النائب إلهامي عجينة

برلماني: عيشتكم حرام فى حرام

وزير الاوقاف

الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

الدولار

الدولار يستقر في التعاملات الصباحية عند هذا الرقم

رضا عبد العال

انفعال رضا عبد العال: الزمالك نجا من هزيمة كبيرة أمام الترجي

اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بصحة جيدة

الحياة السياسية

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة "مبارك"

#

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي

#

الآلاف يحتشدون أمام مسجد المشير استعدادًا لتشييع "مبارك"

#

تشييع جثمان "مبارك" من مسجد المشير طنطاوي غدًا

وفاة

صحة

حقيقة

تدهور

المشير

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، حقيقة تدهور صحة المشير محمد حسين طنطاوى ودخوله المستشفي.

وأكد فرج حسب اليوم السابع، أن المشير بخير ويتواجد فى منزله وكان قد أصدر نعيًا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى إحدى الصحف القومية منذ يومين.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى، تخرج فى الدفعة 35 حربية، فى الأول من إبريل 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى فى المناصب، حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زعيم كوريا الشمالية يحذر من أمر خطير بسبب "كورونا"
» بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل
» الأهلى يستضيف صن دوانز باستاد القاهرة
» "ترضى بنتك تدخل الفن؟" .. هكذا أجاب أحمد السقا على هذا السؤال
» شاهد .. فنانة شهيرة وابنتها تؤديان العمرة بالأراضي المقدسة
» مرتضى يسخر من نجم الأهلي: تعاقدنا مع بنشرقي بـ1% من ثمنه..انظروا الفرق
» ليلى علوي تعترف بحبها لـفنان على الهواء: أنا بحبك
» وفاة المفكر و الداعية الإسلامي "محمد عمارة" .. وهذه وصيته
» شيرين رضا: "مش عاوزة واحد يجي ينام جنبي في السرير"
» رسالة مثيرة من شيرين رضا لإبنتها نور عن عمرو دياب
» مهاتير محمد: سندعم دائما القضية الفلسطينية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية