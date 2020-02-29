الدولار يستقر في التعاملات الصباحية عند هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 29 فبراير استقرارا ملحوظا حيث سجل نفس السعر في المعاملات الصباحية أمس15.63 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه.
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه.
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