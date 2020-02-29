» وفاة المفكر و الداعية الإسلامي "محمد عمارة" .. وهذه وصيته

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محمد عمارة

وفاة الدكتور محمد عمارة

أعلن الدكتور خالد عمارة - نجل المفكر والداعية محمد عمارة - وفاة والده بعد صراع قصير مع المرض.

وقال "عمارة" في بيان عبر حسابه بـفيس بوك:
في مساء يوم الجمعة الموافق 4 رجب سنة 1441 من الهجرة النبوية الشريفة توفي أبي المفكر الإسلامي و عضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.. توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع.
وأضاف: توفي أبي رحمه الله في هدوء و بدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة و يدعو لأمي و لكل أولاده و أحفاده و احبابه و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و انا راض عنك.

واستدرك: توفي أبي رحمه الله و هو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه و أبحاثه  >

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