تعليق ناري لوزير الأوقاف على إلغاء تأشيرات العمرة

29 فبراير 2020 - 12:30 ص

عقب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار إلغاء تأشيرات العمرة والسياحة والسفر إلى المملكة العربية السعودية، مشددا على أن هذا القرار شجاع وحكيم من الإدارة السياسية بالسعودية.



وأوضح "مختار جمعة"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن حماية الأرواح البشرية واجب شرعي، مضيفا أنه إذا كانت الأرواح معرضة للهلاك والخطر؛ فعلى الإدارة السياسية فعل ما بوسعها لعدم انتشار هذا الخطر.

