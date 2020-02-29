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تعليق ناري لوزير الأوقاف على إلغاء تأشيرات العمرة

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عقب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على قرار إلغاء تأشيرات العمرة والسياحة والسفر إلى المملكة العربية السعودية، مشددا على  أن هذا القرار شجاع وحكيم من الإدارة السياسية بالسعودية.
وأوضح "مختار جمعة"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن حماية الأرواح البشرية واجب شرعي، مضيفا أنه إذا كانت الأرواح معرضة للهلاك والخطر؛ فعلى الإدارة السياسية فعل ما بوسعها لعدم انتشار هذا الخطر.
وأشار وزير الأوقاف المصرية، إلى أن قرار إلغاء تأشيرات العمرة لا علاقة له بالإيمان أو الكفر، مضيفا أن الرأي الديني لا يسبق الرأي العلمي وأن الرأي العلمي يتبع دائما الرأي العلمي المختص.

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