فاروق حسني يطالب بوضع قانون رادع للحد من الإنجاب

طالب الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بضرورة وضع قانون رادع للحد من الإنجاب على طريقة القانون الصيني.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» أنه بإصدار قانون للحد من الإنجاب تتمكن من الحكومة من توفير تعليم جيد مع توفير برامج صحية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» أنه بإصدار قانون للحد من الإنجاب تتمكن من الحكومة من توفير تعليم جيد مع توفير برامج صحية.