هذا هو السبب الحقيقي في تعقيد مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن إعلان إثيوبيا عدم ذهابها لمفاوضات سد النهضة بواشنطن بدعوى غير منطقية، يحدث قلقا، مضيفا: «منقدرش نبعد سد النهضة بما يحدث في سوريا والعراق وليبيا».



وأضاف «بدراوي»، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع علي قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن هناك محاولات لهز استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن مصر والسعودية والإمارات هم الوتد الموجود بالمنطقة، وأن تدخل أمريكا في المفاوضات إيجابي مؤكدا على أن مصر ليست السبب في تعقيد المفاوضات، مؤكدا أن مصر تبحث عن حل متكامل، ولا تترك شيء للظروف.

