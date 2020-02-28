"الصحة" تكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا في مصر

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الإعلان أمس عن تعافي الحالة الأجنبية الحاملة لفيروس كورونا الوحيدة بداخل مصر وخروجها من العزل الطبي منوها أن وزارة الصحة تواصلت مع السفارة المصرية في فرنسا، والسفارة لم تحصل على معلومات بشأن أن هناك حالتين مصريتين مصابتين بكورونا.
وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة أن مصر تواصلت مع منظمة الصحة العالمية ولم يتوفر لها أي بيانات بشأن هذا الخبر، مشيرا إلى أنة من بعد تعافي الحالة الأجنبية من كورونا عادت مصر خالية من فيروس كورونا.
وأوضح متحدث الصحة أن هناك شائعات وفيديوهات كثيرة تظهر ليست حقيقية تماما بخصوص انتشار فيروس كورونا في مصر، مضيفا أن هناك حالة ذعر في المدارس وان هناك كورونا في المدارس وهذا ليس حقيقيا، مشيرا إلى أنه لا توجد رفاهية في التعامل مع الإعلان عن إصابات كورونا، موضحا أن في ظهور أي حالات مصابة بكورونا يتم إخطار منظمة الصحة العالمية لحظة بلحظة.

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