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العراق يسجل ثاني إصاب بفيروس كورونا في بغداد

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 8 في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحالة الجديدة في بغداد لسيدة تبلغ 32 عامًا كانت قد عادت مؤخرا إلى العراق قادمة من إيران.
وأضاف أن "المريضة ترقد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي"، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة "كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها حسب اللوائح الصحية العالمية".
ويرتفع بذلك عدد الإصابات في العراق إلى 8 منذ ظهور أول حالة الإثنين، وهم لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، 5 منهم في كركوك (شمال)، واثنان في بغداد، وواحد في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله إلى بلده.
والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.
ونهاية يناير/ كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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