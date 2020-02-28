  • الجمعة 28 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تطورات خطيرة بشأن "كورونا" تكشفها منظمة الصحة العالمية

أصالة

نار الغيرة تشعل بيوت الفنانين بالأزمات

الذهب

الذهب يصدم الصاغة.. والدولار يستقر

التراويح

تحركات واسعة لإقامة صلاة التراويح بالمكبرات

العزاء

بالصور.. عزاء مبارك يجمع كبار رجال دولته وعدد من المشاهير

الزمالك والترجي

الزمالك يسحق الترجي بثلاثية على استاد الرعب

أرشيفية

«ساويرس» يتحدى منع المهرجانات.. هجيب «شاكوش»

بن سلمان

بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية

أرشيفية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

مصري وحبيبته البريطانية

زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»

تحركات واسعة لإقامة صلاة التراويح بالمكبرات

ملفات ساخنة

التراويح
التراويح
Advertisements

حسن علام

أخبار متعلقة
#

مشروع إسرائيلي في سماء القدس يثير غضب الفلسطينيين

#

ملايين الإندونيسيين يؤدون صلاة الاستسقاء لإطفاء الحرائق

يسعى مجلس النواب، خلال هذه الأيام، إلى البحث عن عدة سبل لإلغاء قرار وزارة الأوقاف بشأن منع إقامة صلاة التراويح والتهجد عبر مكبرات الصوت في المساجد، وسط تأكيدات أنه لا توجد مبررات للقرار، فضلًا عن أنه لا يطبق في أي دولة أخرى.

وناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، طلب إحاطة تقدم به ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بشأن عدم تعيين عدد من أئمة المساجد، ومنع إذاعة التراويح عقب مكبرات الصوت.

وطالب «سويلم» في طلب الإحاطة، بإعادة النظر في قرار وزير الأوقاف الذي أصدره العام الماضي بمنع إذاعة صلاة التراويح والتهجد عبر مكبرات الصوت في المساجد، متسائلًا «هل يعقل حرمان المصريين من أهم معالم وروحانيات شهر رمضان؟».

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف خطيب يعملون بمكافأة شهرية 143 جنيهًا ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور ولم يتم تثبيتهم بالوزارة، مؤكدًا أهمية أن يكون لهؤلاء الأولوية في التعاقد في مسابقات الوزارة وتحسين مستوى الأجور.

من جانبها، أوصت اللجنة الدينية، بتأييد مطلب إذاعة واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك.

ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن قرار منع مكبرات الصوت يجب إلغاءه؛ لأنه يحجب عن المواطنين جزء من روحانيات الشهر الكريم، مشيرًة إلى أن القرار ليس له مبررات.

وخلال حديها لـ«المصريون»، أضافت أن القرار ما زال يثير غضب واستياء قطاع كبير  من المواطنين، متابعة: "الناس بتشعر بالشهر الكريم عن طريق صلاة التراويح التي تعم االشوارع، كما أنه لم يشتكي أحد على الإطلاق من هذا الأمر".

وتساءلت عضو مجلس النواب: "لماذا هذا القرار الغريب؟، ولماذا مستمرة الأوقاف في تطبيقه رغم الانتقادات؟"، مطالبة وزارة الأوقاف بإلغاء القرار خلال شهر رمضان القادم.

أما، بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب، قال إن رمضان به روحانيات كثيرة ينتظرها المصريون، منوها بأن من ضمن تلك الروحانيات سماع صوت القران أثناء صلاة التراويح وهو يملا الأركان.

وأوضح بدير في تصريح لـ "المصريون"، أنه سيحاول بكل الآليات والصلاحيات التي يمتلكها كنائب للبرلمان لإلغاء هذا القرار.

وتابع "صلاة التراويح في رمضان بمثابة الشيء المقدس لدى المصريين بتلاوة القرآن الكريم والدروس الدينية التي تلقى بالمساجد أثناء شهر رمضان الكريم".

وكانت الحكومة، قررت سابقًا منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في المساجد في مختلف أرجاء البلاد، مع إتباع عدة حزم إجرائية لمعاقبة المخالفين، ومنع تواجد المواطنين في المساجد إلا في أوقات الصلاة الرسمية.

وسابقًا، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا تراجع عن قرار منع استخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك وذلك لتوفير هدوء للمصلين خلال أداء الصلاة.

وأضاف جمعة، أن قرار منع الميكروفونات الخارجية لمنع تضارب وتداخل الأصوات بين المساجد في صلاة التراويح.

وأشار وزير الأوقاف، إلى إن مهمة الوزارة تتمثل في خدمة بيوت الله ورواد المساجد، متابعا" على وكلاء وزارة الأوقاف استخدام السماعات الداخلية فقط في المساجد والسماعات الخارجية فقط عند الضرورة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابات كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل
» بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"
» سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد السبت
» كارتيرون يكشف سر ريمونتادا الزمالك أمام الترجي
» عقوبات في انتظار الجهاز الفني للترجي
» عزل لاعب توتنهام أسبوعين بسبب "كورونا"
» مجلس الأهلي في عزاء حسني مبارك
» بالصور.. زكريا عزمي في عزاء الراحل حسني مبارك
» فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز
» مقتل وإصابة 6 من عائلة واحدة في إطلاق نار السعودية
» عقوبة جديدة من الكاف ضد الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية