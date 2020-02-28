موعد سفر الزمالك إلى تونس لمواجهة الترجي

28 فبراير 2020 - 09:30 م

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن موعد سفر الفريق الأبيض إلى تونس، استعدادا لخوض مباراته أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 6 من مارس المقبل، وذلك بعدما حقق الأبيض الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأكد أمير مرتضى فى تصريحات صحفية، أن الزمالك سيسافر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 من مارس المقبل، حتى يكون مُستعدًا لخوض مباراة العودة التى ستقام على ستاد رادس بتونس.

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد فضل سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.