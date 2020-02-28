» سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، القاهرة الكبرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات،.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجات.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.