» عقوبات في انتظار الجهاز الفني للترجي

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الزمالك

الترجى

معين الشعباني

قاطع الجهاز الفني لفريق الترجى التونسى، بقيادة معين الشعبانى، المؤتمر الصحفى بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا.


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