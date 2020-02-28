» عزل لاعب توتنهام أسبوعين بسبب "كورونا"

أمير سعد
أعلنت السلطات الإنجليزية عن عزل لاعب فريق توتنهام الانجليزي، الكوري الجنوبي سون لمدة أسبوعين خوفا من إصابته بفيروس كورونا الجديد المنتشر بكثرة في شرق آسيا .
اللاعب الدولي الكوري الجنوبي سافر إلى بلاده الأيام الماضية ، قبل أن يعود إلى انجلترا اليوم الجمعة، وهو ما دفع السلطات الانجليزية إلى إدخال اللاعب حجرا صحيا لمدة 14 يوم كإجراء احترازي .
يذكر أن اللاعب يعاني من إصابة ابعدته عن فريقه الفترة الماضية، والذي يقوده المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو .
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