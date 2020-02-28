الذهب يصدم الصاغة.. والدولار يستقر

28 فبراير 2020 - 08:58 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الجمعة، استقراراً ملحوظا مقارنة بأسعاره في ختام تعاملات الخميس.

وجاء هذا وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى، 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا بينما تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بسوق الصاغة.

وتراجع جرام الذهب عيار 21 بمقدار 6 جنيهات.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 عند 610 جنيهات.

عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات.

عيار 24 سجل 808 جنيهات.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5672 جنيهًا.