  • الجمعة 28 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

تطورات خطيرة بشأن "كورونا" تكشفها منظمة الصحة العالمية

أصالة

نار الغيرة تشعل بيوت الفنانين بالأزمات

الذهب

الذهب يصدم الصاغة.. والدولار يستقر

التراويح

تحركات واسعة لإقامة صلاة التراويح بالمكبرات

العزاء

بالصور.. عزاء مبارك يجمع كبار رجال دولته وعدد من المشاهير

الزمالك والترجي

الزمالك يسحق الترجي بثلاثية على استاد الرعب

أرشيفية

«ساويرس» يتحدى منع المهرجانات.. هجيب «شاكوش»

بن سلمان

بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية

أرشيفية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

مصري وحبيبته البريطانية

زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»

نشرة اليوم الجمعة..

الذهب يصدم الصاغة.. والدولار يستقر

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل 714 جنيهًا

#

أسعار الدولار والذهب تشتعل.. ارتفاع 15 جنيهًا

#

الذهب يصدم المصريين والدولار يستقر

#

ارتفاع أسعار الذهب بمحلات الصاغة

الذهب

الدولار

الجنيه

جرام الذهب

سعر الذهب

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الجمعة، استقراراً ملحوظا مقارنة بأسعاره في ختام تعاملات الخميس.

وجاء هذا وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى، 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا بينما تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بسوق الصاغة.

وتراجع جرام الذهب عيار 21 بمقدار 6 جنيهات.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 عند 610 جنيهات.

عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات.

عيار 24 سجل 808 جنيهات.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5672 جنيهًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابات كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل
» بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"
» سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد السبت
» كارتيرون يكشف سر ريمونتادا الزمالك أمام الترجي
» عقوبات في انتظار الجهاز الفني للترجي
» عزل لاعب توتنهام أسبوعين بسبب "كورونا"
» مجلس الأهلي في عزاء حسني مبارك
» بالصور.. زكريا عزمي في عزاء الراحل حسني مبارك
» فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز
» مقتل وإصابة 6 من عائلة واحدة في إطلاق نار السعودية
» عقوبة جديدة من الكاف ضد الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية