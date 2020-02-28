» مجلس الأهلي في عزاء حسني مبارك

28 فبراير 2020 - 08:35 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على تقديم واجب العزاء لنجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، جمال وعلاء، فى وفاة والدهم، الذى وافته المنية، الثلاثاء.

ووصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومعه مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، منذ قليل للعزاء، وخرج جمال وعلاء مبارك لاستقباله.

محمود الخطيب فى عزاء الرئيس الأسبق مبارك

وتتلقى أسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة.

وشيعت الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق، وحرص الرئيس السيسى على تقديم واجب العزاء لنجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال، والسيدة سوزان مبارك.