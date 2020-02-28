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بيرة كورونا تتسبب في خسائر بقيمة 170 مليون دولار

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كورونا

بيرة

بيرة كورونا

مصنع بيرة

أعلنت شركة "أنهايزر بوشنبيف" -  أكبر مصنع للبيرة - أنها تتوقع أن تتكبد خسائر بقيمة 170 مليون دولار في أسهمها، جراء مشروب بيرة يحمل اسم "كورونا"، في ظل حالة الذعر التي تنتاب العالم جراء فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أنه لا علاقة بين المشروب والفيروس الذي ظهر في نسخته الجديدة في ديسمبر الماضي في الصين، إلا أنه جرى ربطه به، وهو ما ألحق خسائر فادحة بالشركة.

ونشرت الشركة أمس بياناتها المالية. ونقلت وكالة "بلومبرج"، بيانات تظهر خسارتها وتخفيضها مكافأة الرئيس التنفيذي وتوقعات بأكبر انخفاض في أرباحها الفصلية بمستوى لم تشهده في عشر سنوات، مع تسبب فيروس كورونا بضعف الإقبال على البارات وهبوط أسهم الشركة بمعدل 8.2%.

وكورونا وهي شركة مكسيكية لصناعة البيرة تأسست سنة 1925 في المكسيك وزادت شعبيتها تدريجيًا وخصوصًا في الولايات المتحدة، وتوصف بأنها واحدة من أفضل شركات صناعة البيرة في العالم.


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