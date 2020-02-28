» مقتل وإصابة 6 من عائلة واحدة في إطلاق نار السعودية

الطيب حسين
وقعت جريمة قتل مروعة قبل ظهر اليوم الجمعة في أقصى غرب محافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية.
وجاء هذا إثر إطلاق للنار، حيث أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة.
وقالت مصادر إن "سكان أحد المراكز بأقصى غرب محافظة بيشة، سمعوا أصوات إطلاق النار"، مشيرين إلى أن "الحادث خلف إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات"، بحسب "روسيا اليوم".
وأضافت المصادر: "اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج".
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