» مقتل وإصابة 6 من عائلة واحدة في إطلاق نار السعودية

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وقعت جريمة قتل مروعة قبل ظهر اليوم الجمعة في أقصى غرب محافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء هذا إثر إطلاق للنار، حيث أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة.

وقالت مصادر إن "سكان أحد المراكز بأقصى غرب محافظة بيشة، سمعوا أصوات إطلاق النار"، مشيرين إلى أن "الحادث خلف إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت المصادر: "اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج".


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