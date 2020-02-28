مراهقة تعتدي على والدتها بالضرب حتى الوفاة بالبحيرة

28 فبراير 2020 - 06:19 م

قرر المستشار على عبدالبارى، رئيس نيابة قسم دمنهور، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإعتداء بالضرب على والدتها بالبحيرة والتى عثر عليها متوفية في شقتها.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة إحدى السيدات متوفية داخل شقتها بمدينة دمنهور، وانتقلت قوات الشرطة وعُثر على جثة ربة منزل، 62 سنة، داخل غرفة بشقتها، وتبين أنها مصابة بسحجات وكدمات متفرقة ووجود آثار غُرز جراحية قديمة بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد الوزير للأمن العام، وتبين اعتياد ابنة المتوفاة البالغة من العمر 19 سنة، والمقيمة معها بالشقة بالتعدي على والدتها بالضرب وإحداث إصابتها.

وقررت المذكورة أن والدتها تعانى مرض السكرى، وأنها تعدت على والدتها بالضرب إثر حدوث مشادة بينهما بسبب تعنيفها لها لطلبها مبالغ مالية منها، وخروجها من المنزل دون إذنها

