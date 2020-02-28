» عقوبة جديدة من الكاف ضد الأهلي

28 فبراير 2020 - 05:51 م

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي 5 آلاف دولار، وذلك قبل مباراة الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار الكاف بسبب تغيب قائد الفريق عن حضور المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي الخاص بمواجهة صن داونز، حيث مثّل الأحمر في المؤتمر رينيه فايلر، المدير الفني فقط، فيما مثّل صن داونز كلًا من بيتسو موسيماني، مدرب الفريق وكيكانا، قائد المساندوانا.

ويواجه الأهلي صن داونز في السادسة من مساء غدًا السبت على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.