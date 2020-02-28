بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية

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السعودية

أخبار السعودية

محمد بن سلمان

بكاء محمد بن سلمان

أثارت صورة تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يغالب دموعه ضجة في المملكة.

وتداول ناشطون سعوديون على موقع التدوينات الشهير "تويتر" صورة لـ"بن سلمان"، وهو يمسح دمعه أثناء دفن الأمير الراحل طلال بن سعود بن عبد العزيز أمس الخميس، في مقبرة العود بمدينة الرياض.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا بين السعوديين الذين تمنوا للعاهل سلمان بن عبد العزيز وولي عهده دوام الصحة والعافية.

وتوفي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 68 عاما.

وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

وشغل الأمير الراحل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.


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