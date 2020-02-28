بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية

28 فبراير 2020 - 05:44 م

أثارت صورة تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يغالب دموعه ضجة في المملكة.

وتداول ناشطون سعوديون على موقع التدوينات الشهير "تويتر" صورة لـ"بن سلمان"، وهو يمسح دمعه أثناء دفن الأمير الراحل طلال بن سعود بن عبد العزيز أمس الخميس، في مقبرة العود بمدينة الرياض.

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا بين السعوديين الذين تمنوا للعاهل سلمان بن عبد العزيز وولي عهده دوام الصحة والعافية.

وتوفي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 68 عاما.

قصة صورة



في جنازة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله أسمى آيات الوفاء تتجلى في دمعة#محمد_بن_سلمان

كلنا فداك#السعودية pic.twitter.com/nfEamXYpJQ — حنان عبدالهادي _ hanan Abd alhady (@kbrajl) February 28, 2020

وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

قصة صورة



في جنازة الامير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله أسمى آيات الوفاء تتجلى في دمعة#محمد_بن_سلمان

كلنا فداك#السعودية pic.twitter.com/nfEamXYpJQ — حنان عبدالهادي _ hanan Abd alhady (@kbrajl) February 28, 2020

سيدي #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان اثناء دفن الأمير طلال بن سعود رحمه الله وغفر له .. ?? pic.twitter.com/Hlcg1NkQM3 — إعتـزاز ?????? (@5__eatzaz) February 27, 2020

وشغل الأمير الراحل عدة مناصب رياضية في حياته، بينها رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة السلة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، وعضو اللجنة الأولمبية السعودية، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.