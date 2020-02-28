الشعباني يعلن تشكيل الترجي أمام الزمالك

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أعلن مدرب الترجي التونسي، معين الشعباني، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك اليوم الجمعة.


وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي..


حراسة المرمى: معز بن شريفية


خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي


خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان


خط الهجوم: حمدو الهوني-  إبراهيما واتارا.

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