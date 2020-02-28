اختراق أكبر المواقع الإباحية في العالم

28 فبراير 2020 - 05:37 م

تسربت آلاف الصور ومقاطع الفيديو من أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، إثر تعرضه للقرصنة.

وتعرض موقع "OnlyFans " المختص في عرض المحتوى الإباحي للبالغين بنظام الدفع، لاختراق قواعد البيانات الخاصة به ومشاركتها عبر الإنترنت.

ويدفع مستخدمو الموقع عادةً، للوصول إلى المحتوى الإباحي على الموقع، لكن عقب اختراقه، أصبحت الفيديوهات التي يتقاضى منتجوها مقابل عرضها، متاحة على الإنترنت بالمجان.

وفيما ادعى الموقع أنه لم يتم اختراقه. تقول صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن التسريب هو نتيجة جهد منسق عبر الإنترنت من قبل المستخدمين، لسرقة ومشاركة أكبر قدر ممكن من محتوى الموقع.

والتطبيق المشار إليه ذو شعبية هائلة حيث يحظى بمتابعة 30مليون مستخدم، وهي منصة تتيح للمعجبين الدفع لمشاهدة نجومهم المفضلين.

ويتقاضى القائمون على إنتاج المحتوى الإباحي، رسومًا شهرية للوصول إلى الصور الإباحية والفيديوهات وغير ذلك. تبدأ الرسوم الشهرية من 5 دولارات. ويحصل أبطال هذه المقاطع على 80 في المائة من جملة ما يحصل عليه الموقع مقابل كل اشتراك للمشاهدين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ظهرت روابط لقواعد البيانات الضخمة لمحتوى الموقع عبر العديد من المنتديات والمواقع الإلكترونية.

والمحتوى يضم أكثر من 1.6 تيرابايت من مقاطع الفيديو والصور من الموقع - وهو ما يكفي لتخزين ما يقرب من 800 فيلم هوليوود.

وجرى الكشف عن الاختراق في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، ينفي الموقع اختراقه.

وكتب "ستيف بيم" المسؤول في الموقع على "تويتر": "لقد حققنا في مزاعم عن اختراق موقع على نطاق واسع ولم نعثر على أي دليل على أي خرق لأنظمتنا".

وأضاف: "يبدو أن المحتوى الذي يقال إنه تم تسريبه يتم تنسيقه من مصادر متعددة، بما في ذلك تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى".

وهناك اعتقاد بأن التسرب قامت به مجموعة منظمة، إذ يبدو أنه منسق من قبل العملاء الذين يجمعون الصور والفيديو بشكل فردي. ثم قاموا بمشاركة المحتوى المسروق مع بعضهم البعض لتشكيل قاعدة بيانات عملاقة مجانية.