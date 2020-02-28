  • الجمعة 28 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك والترجى

بث مباشر.. مباراة الزمالك و الترجي

بن سلمان

بالصور.. بكاء "محمد بن سلمان" يثير ضجة بالسعودية

أرشيفية

بعد الأعراض.. احتجاز شاب قادم من كوريا بحميات المحلة

أرشيفية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

مصري وحبيبته البريطانية

زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»

أرشيفية

«كورونا» يدفع إيران لإغلاق جميع المدارس

أرشيفية

بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"

أرشيفية

بعد وقف العمرة.. تصريح عاجل من السعودية بشأن كورونا

أحمد حسن

بالفيديو.. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن بطولة 98

امرأة تعدي كلبها بكورونا

امرأة تعدي كلبها بفيروس كورونا في الصين

اختراق أكبر المواقع الإباحية في العالم

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم

#

البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة فى العالم

#

وزير النقل: مصر تستقبل أكبر مركب عملاقة فى العالم

#

بمليار يورو.. أكبر عملية سرقة في العالم

موقع اباحى

اختراق أكبر المواقع الإباحية في العالم

اختراق موقع اباحى

اختراق مواقع اباحية

تسربت آلاف الصور ومقاطع الفيديو من أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، إثر تعرضه للقرصنة.

وتعرض موقع "OnlyFans " المختص في عرض المحتوى الإباحي للبالغين بنظام الدفع، لاختراق قواعد البيانات الخاصة به ومشاركتها عبر الإنترنت.

ويدفع مستخدمو الموقع عادةً، للوصول إلى المحتوى الإباحي على الموقع، لكن عقب اختراقه، أصبحت الفيديوهات التي يتقاضى منتجوها مقابل عرضها، متاحة على الإنترنت بالمجان.

وفيما ادعى الموقع أنه لم يتم اختراقه. تقول صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن التسريب هو نتيجة جهد منسق عبر الإنترنت من قبل المستخدمين، لسرقة ومشاركة أكبر قدر ممكن من محتوى الموقع.

والتطبيق المشار إليه ذو شعبية هائلة حيث يحظى بمتابعة 30مليون مستخدم، وهي منصة تتيح للمعجبين الدفع لمشاهدة نجومهم المفضلين.

ويتقاضى القائمون على إنتاج المحتوى الإباحي، رسومًا شهرية للوصول إلى الصور الإباحية والفيديوهات وغير ذلك. تبدأ الرسوم الشهرية من 5 دولارات. ويحصل أبطال هذه المقاطع على 80 في المائة من جملة ما يحصل عليه الموقع مقابل كل اشتراك للمشاهدين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ظهرت روابط لقواعد البيانات الضخمة لمحتوى الموقع عبر العديد من المنتديات والمواقع الإلكترونية.

والمحتوى يضم أكثر من 1.6 تيرابايت من مقاطع الفيديو والصور من الموقع - وهو ما يكفي لتخزين ما يقرب من 800 فيلم هوليوود.

وجرى الكشف عن الاختراق في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، ينفي الموقع اختراقه.

وكتب "ستيف بيم" المسؤول في الموقع على "تويتر": "لقد حققنا في مزاعم عن اختراق موقع على نطاق واسع ولم نعثر على أي دليل على أي خرق لأنظمتنا".

وأضاف: "يبدو أن المحتوى الذي يقال إنه تم تسريبه يتم تنسيقه من مصادر متعددة، بما في ذلك تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى".

وهناك اعتقاد بأن التسرب قامت به مجموعة منظمة، إذ يبدو أنه منسق من قبل العملاء الذين يجمعون الصور والفيديو بشكل فردي. ثم قاموا بمشاركة المحتوى المسروق مع بعضهم البعض لتشكيل قاعدة بيانات عملاقة مجانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عقوبة جديدة من الكاف ضد الأهلي
» قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي
» مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى
» انتحار مسن بعد تجنب أسرته التعامل معه بالشرقية
» المكسيك تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
» "دي بروين" أفضل لاعب في ربع نهائي أبطال أوروبا
» هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"
» ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"
» الإفتاء : أغاني الحب جائزة لهؤلاء فقط
» لم تر طفلها منذ شهر.. ماذا حدث في الحجر الصحي
» بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تثير ضجة علي مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:27 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"