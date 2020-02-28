«كورونا» يدفع إيران لإغلاق جميع المدارس

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حسن علام- متابعات

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كورونا

وزير الصحة الايرانى

سعيد نمكي

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن جميع المدارس في أنحاء البلد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
وحسبما أشار موقع سكاي نيوز، فقد قال الوزير "استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد".

وأعلنت إيران، اليوم، وفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 34.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.

هذا العدد من الإصابات في يوم واحد هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن الإصابة الأولى في 19 فبراير في مدينة قم.

وأضاف المتحدث أن عدد الاصابات في طهران بلغ 64، و25 في جيلان، و16 في قم، و10 في أصفهان، مما يرفع إلى 24 العدد الإجمالي للمحافظات التي سُجلت فيها إصابات بفيروس كوفيد-19.

غير أن الرقم الرسمي المعلن في إيران، لا يعبر عن الوضع الحقيقي حسب بعض التقارير الغربية، التي قالت إن سلطات طهران تتعمد "إخفاء" الرقم الحقيقي، لتجنب إثارة الذعر.

وتفيد تقارير كندية أن عدد المصابين بالفيروس المستجد في إيران، يزيد على 18 ألف حالة، مما يعني أضعاف الرقم المعلن.

واستهدف كورونا كذلك المسؤولين الحكوميين، وآخرهم مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار التي أُخضعت للحجر الصحي في المستشفى، بالإضافة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور.


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