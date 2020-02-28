«السيسي» ينيب اللواء صبري يوسف للعزاء في «مبارك»

28 فبراير 2020 - 04:58 م

علمت "المصريون" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أناب كبير الياوران اللواء أ.ح صبري يوسف، لتقديم واجب ال عزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، مساء اليوم.