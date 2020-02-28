«السيسي» ينيب اللواء صبري يوسف للعزاء في «مبارك»

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حسن علام- متابعات

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علمت "المصريون" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أناب كبير الياوران اللواء أ.ح صبري يوسف، لتقديم واجب ال عزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، مساء اليوم.

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