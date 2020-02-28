» مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى

28 فبراير 2020 - 04:52 م





كشف الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ، عن التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبدالشافى.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان الزمالك فى البطولة الحالية خاض مشواراً ليس بالسهل، خاصة فى دور الـ 32 الذى واجه فيه جينيراسيون السنغالى ووقع لغط كبير حول لقاء العودة، ثم الخسارة فى بداية دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يستعيد الفريق توازنه وينجح فى الصعود مع مازيمبى عن المجموعة الأولى ليواجه الترجى اليوم، بعدما احتل المركز الثانى برصيد 9 نقاط.



