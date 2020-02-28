  • الجمعة 28 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصري وحبيبته البريطانية

زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»

الزمالك والترجى

بث مباشر.. مباراة الزمالك و الترجي

أرشيفية

«كورونا» يدفع إيران لإغلاق جميع المدارس

أرشيفية

بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"

أرشيفية

بعد وقف العمرة.. تصريح عاجل من السعودية بشأن كورونا

أحمد حسن

بالفيديو.. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن بطولة 98

امرأة تعدي كلبها بكورونا

امرأة تعدي كلبها بفيروس كورونا في الصين

المغنية الأمريكية

شاهد.. مطربة أمريكية تتلو القرآن بصوت رائع

الوقاية من كورونا

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي بسبب فيرس "كورونا"

الزمالك والترجى

موعد مباراة الزمالك والترجي والقناة الناقلة

انتحار مسن بعد تجنب أسرته التعامل معه بالشرقية

قضايا وحوادث

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

انتحار طفل بعد قتل معلمة

#

وضع سم في طعامهم.. الجنايات تقضي بإعدام شاب قتل أسرته

أٌقدم مُسن في العقد السابع من عمره على التخلص من حياته شنقًا، بإحدى قرى مركز بلبيس، ولك لمروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،  بالعثور على عامل زراعي بعزبة تابعة لقرية سندنهور بدائرة مركز شرطة بلبيس.
أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على «س. ع. ش» 68 عامًا، عامل زراعي، مشنوقا داخل منور المسكن المقيم فيه. كشفت التحريات التي قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، أن المجني عليه دخل في حالة اكتئاب بعد إصابته بحالة نفسية سيئة، وقيام أسرته بإجتنابه في الفترة الأخيرة وعدم الحديث معه لخلافات أسرية.
تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء من الصفة التشريحية، وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي
» مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى
» انتحار مسن بعد تجنب أسرته التعامل معه بالشرقية
» المكسيك تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
» "دي بروين" أفضل لاعب في ربع نهائي أبطال أوروبا
» هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"
» ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"
» الإفتاء : أغاني الحب جائزة لهؤلاء فقط
» لم تر طفلها منذ شهر.. ماذا حدث في الحجر الصحي
» بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تثير ضجة علي مواقع التواصل
» الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:57 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"