» انتحار مسن بعد تجنب أسرته التعامل معه بالشرقية

28 فبراير 2020 - 04:51 م

أٌقدم مُسن في العقد السابع من عمره على التخلص من حياته شنقًا، بإحدى قرى مركز بلبيس، ولك لمروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على عامل زراعي بعزبة تابعة لقرية سندنهور بدائرة مركز شرطة بلبيس.

أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على «س. ع. ش» 68 عامًا، عامل زراعي، مشنوقا داخل منور المسكن المقيم فيه. كشفت التحريات التي قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، أن المجني عليه دخل في حالة اكتئاب بعد إصابته بحالة نفسية سيئة، وقيام أسرته بإجتنابه في الفترة الأخيرة وعدم الحديث معه لخلافات أسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء من الصفة التشريحية، وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة.

