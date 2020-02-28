شاهد.. مطربة أمريكية تتلو القرآن بصوت رائع

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المغنية الأمريكية جنيفر جراوت

جنيفر جراوت

جراوت

من وقت لآخر، تخرج المغنية الأمريكية جنيفر جراوت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بقراءة بعض المقاطع القرآنية.

وتحظى تلاواتها القرآنية بتفاعل واسع من جانب متابعيها، وكان آخرها مشاركاتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو قصير تتلو فيه قول الله تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ? قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ? بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".

و"جراوت" مولودة في مدينة بوسطن الأمريكية لعائلة فنية، بدأت دراسة الموسيقى في عمر 5 سنوات.

وفي سن العشرين، أصبح لديها شغف بالموسيقى العربية، وتحديدًا منذ عام 2010، لتشارك في برنامج المواهب "arab got talent " في موسمه الثالث 2013، وحصلت فيه على المركز الثاني.

وأحيت عددًا من الحفلات الفنية في دول عربية وأوروبية، وعاشت فترة في المغرب، وفي تلك الأثناء تعمقت بشكل كبير في الإسلام،  وتزوجت من شاب مغربي.

وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين، وفي عام 2015 رزقت بابنتها الأولى من زوجها المغربي، قبل أن تتوقف عن الغناء لمدة 3 سنوات، اعتقادًا بأن الموسيقى حرام.

لكن حصل تحول في وجهة النظر هذه، وعادت للموسيقى والغناء مجددًا في مارس 2019.

وهي تعتبر الشيخ محمد صديق المنشاوي هو الصوت المفضل لديها، وعلى وجه التحديد في سورتي يوسف والتكوير.

"جراوت" التي تعيش حاليًا في الولايات المتحدة تقول إن أجمل لحظاتها عندما زارت الحرم المكي بالسعودية.

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