نائب يطالب يغلق صفحات الاحتقان الكروي

28 فبراير 2020 - 04:41 م

ناشد النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتصدي للصفحات التي تحرض على الفتنة والاحتقان بين جماهير الكرة المصرية ومشجعى الأندية الرياضية في مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرها.

وطالب الجندي، في بيان له اليوم، لضرورة تشديد الرقابة على الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية الرياضية، التي تنشر أخبارا كاذبة ومغرضة وتتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، مما يتسبب في إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت حالة احتقان كبير على مواقع السوشيال ميديا بين جماهير الكرة المصرية، خاصة جماهير أكبر ناديين في مصر وأفريقيا الأهلى والزمالك، وحالة من التراشق والسب بين الجماهير، ولا يمكن السكوت على ذلك، حتى لا تحدث فتنة في المجتمع، وحتى ال تزيد حالة الاحتقان بين الجماهير.

وطالب اللواء شكرى الجندى، بغلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسئولى هذه المواقع والصفحات.

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير خاصة الشباب والنشء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الإنزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.

