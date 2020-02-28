  • الجمعة 28 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصري وحبيبته البريطانية

زواج المصريين بأجنبيات.. «الحب أم المال؟»

الزمالك والترجى

بث مباشر.. مباراة الزمالك و الترجي

أرشيفية

«كورونا» يدفع إيران لإغلاق جميع المدارس

أرشيفية

بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"

أرشيفية

بعد وقف العمرة.. تصريح عاجل من السعودية بشأن كورونا

أحمد حسن

بالفيديو.. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن بطولة 98

امرأة تعدي كلبها بكورونا

امرأة تعدي كلبها بفيروس كورونا في الصين

المغنية الأمريكية

شاهد.. مطربة أمريكية تتلو القرآن بصوت رائع

الوقاية من كورونا

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي بسبب فيرس "كورونا"

الزمالك والترجى

موعد مباراة الزمالك والترجي والقناة الناقلة

نائب يطالب يغلق صفحات الاحتقان الكروي

الحياة السياسية

النائب شكري الجندي
النائب شكري الجندي
Advertisements

حسن علام

ناشد النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتصدي للصفحات التي تحرض على الفتنة والاحتقان بين جماهير الكرة المصرية ومشجعى الأندية الرياضية في مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرها.
وطالب الجندي، في بيان له اليوم، لضرورة تشديد الرقابة على الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإلكترونية الرياضية، التي تنشر أخبارا كاذبة ومغرضة وتتضمن معلومات مغلوطة أو تحرض على الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، مما يتسبب في إثارة البلبلة والتعصب والاحتقان وتكدير الأمن والسلم العام.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت حالة احتقان كبير على مواقع السوشيال ميديا بين جماهير الكرة المصرية، خاصة جماهير أكبر ناديين في مصر وأفريقيا الأهلى والزمالك، وحالة من التراشق والسب بين الجماهير، ولا يمكن السكوت على ذلك، حتى لا تحدث فتنة في المجتمع، وحتى ال تزيد حالة الاحتقان بين الجماهير.
وطالب اللواء شكرى الجندى، بغلق أي صفحات أو مواقع تحرض على الفتنة والكراهية والتعصب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب ومسئولى هذه المواقع والصفحات.
ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك توعية للجماهير خاصة الشباب والنشء من قبل المؤسسات الرياضية والتربوية والشبابية والتعليمية، بعدم الإنزلاق لمحاولات نشر الفتنة والتعصب، والتأكيد على أهمية أن تسود الروح الرياضية بين الجميع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي
» مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى
» انتحار مسن بعد تجنب أسرته التعامل معه بالشرقية
» المكسيك تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
» "دي بروين" أفضل لاعب في ربع نهائي أبطال أوروبا
» هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"
» ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"
» الإفتاء : أغاني الحب جائزة لهؤلاء فقط
» لم تر طفلها منذ شهر.. ماذا حدث في الحجر الصحي
» بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تثير ضجة علي مواقع التواصل
» الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:57 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"