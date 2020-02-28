رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي بسبب فيرس "كورونا"

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أعلن الاتحاد الاسيوى لكرة القدم اليوم، الجمعة، تأجيل مباراتى الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلى السعودى مع الشرطة العراقى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، خوفا من فيروس كورونا المنتشر بشكل كبير فى قارة آسيا بالأشهر الأخيرة.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوى لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال السعودى مع باختاكور الأوزبكى والأهلى السعودى مع الشرطة العراقى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى العديد من دول العالم، كما قرر الاتحاد الآسيوى تأجيل مباراة النصر السعودى مع ساباهان الإيرانى، والتعاون السعودى مع بيروزى الإيرانى للسبب ذاته.

وكان الاتحاد الإماراتى لكرة القدم أعلن أمس، الخميس، تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوى يفيد بتأجيل مباريات الجولة المقبلة لناديى الوحدة وشباب الأهلى فى مسابقة دورى أبطال آسيا أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر وذلك بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهرى، الأمين العام لاتحاد الكرة، فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الإماراتى، "نحرص فى اتحاد الإمارات لكرة القدم على اتباع التعليمات التى تُصدر من الجهات المعنية بالدولة حول الأوضاع الصحية والتقيد بها حفاظاً على سلامة لاعبينا وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير".

وأضاف بن هزام أن الأمانة العامة باتحاد كرة القدم قامت بمخاطبة الاتحاد الآسيوى وإبلاغه رسمياً بالتدابير التى اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولى بمنع السفر إلى بعض الدول وكذلك قرار هيئة الطيران المدنى بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول .

وأوضح بن هزام أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا مع الأندية المعنية حول ما يتم اتخاذه من قرارات، مؤكداً ثقته فى الاتحاد الآسيوى على اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تحافظ على سلامة الجميع.

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