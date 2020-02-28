ماذا قال وزير الأوقاف عن انتشار كورونا

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الأوقاف

الشرقية

مختار جمعة


أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك آيات كونية تحدث مثل الزلازل والبراكين والأوبئة، منوها بأن حدوث هذه الظواهر ليس مرتبطا بالدين، وليست أمر انتقامي من الله كما يروج البعض، معقبا: "حاشا أن ينتقم الله من خلقه".

 وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرحمن بالشرقية، اليوم الجمعة، بأنه لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشددا على ضرورة ألا نستقي المعلومات من مصادر غير موثوقة، حتى لا نحدث بلبلة.

وتابع:" حدوث مثل هذه الظواهر هي تنبيه وإنذار للرجوع إلى الله، وليس انتقاما، مؤكدا أن الأمر ليس مرتبطا بالكفر أو الإيمان وإنما هي عظات كونية، مشددا على ضرورة العودة إلى الله، حيث إن رفع البلاء يتطلب اللجوء إلى الله".

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