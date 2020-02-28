"التضامن" تزف خبرا سارا لأصحاب المعاشات

28 فبراير 2020 - 01:50 م

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الأحد القادم الموافق الأول من مارس.

وأكدت "القباج"،في تصريحات تليفزيونية ، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.42 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.66 مليون قائم بالصرف.

