موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

28 فبراير 2020 - 01:45 م

عشاق الكرة المستديرة على موعد منتظر، حيث يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.







وتقام المباراة في تمام السادسة مساءا في استاد القاهرة الدولي، ويذاع اللقاء على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي من محمد بركات.



