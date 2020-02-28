» مصرية تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب مركزها في المملكة المتحدة

28 فبراير 2020 - 01:03 م

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيرة الذاتية للمصرية للدكتورة " نعمت شفيق" والتي شغلت العديد من المناصب الهامة في المملكة المتحدة البريطانية.

وقارن رواد مواقع التواصل بينها وبين نجوم السوشيال ميديا قائلين: " بدل اللي عملتوهم أبطال.. تعرفوا مين هي نعمت شفيق".

وأضافت التدوينة" مصنفة كأقوى امرأة في لندن ، وملقبة بعمدة الأسواق المالية، منحتها الملكة إليزابيث وسام الإمبراطوية البريطانية ، أصغر نائبة لرئيس البنك الدولي ، نائب مدير عام صندوق النقد ، نائب محافظ بنط انجلترا المركزي ، السكرتير الدائم للمكلة المتحدة في وزارة التنمية الدولية، كما اختارتها مجلس فوريس الأمريكية لعامين متتاليين ضمن أكبر 100 شخصية لهم تأثير ونفوذ في العالم، وأول امرأة في تاريخ انجلترا تتولي منصب مدير كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية".

وولدت الدكتورة نعمت شفيق في الإسكندرية عام 1962 ثم التحقت بالمدرسة الأمريكية "شدس" ، تركت عائلتها مصر في الستينات وعاشت في الولايات المتحدة ثم عادت إلي مصر في المرحلة الثانوية ثم حصلت علي بكاوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية وعملت لمدة عامين علي قضايا التنمية في مصر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مكتب القاهرة ، و حصلت علي الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد ثم"دفيل" في الاقتصاد من كلية سانت انتوني جامعة أكسفورد.

بعد ذلك التحقت بالبنك الدولي لتصبح أصغر نائب للرئيس فيفي سن 36 ، ثم أكملت مسيرتها العملية، حيث عملت علي القضايا البيئية ثم العمل في الاقتصاد الكلي في أوربا الشرقية ونشرت العديد من الكتب والمقالات حول مستقبل الاقتصاد في المنطقة ، وتزعمت تنشيط عمل البنك علي القطاع الخاص والبنية التحتية مما أدي إلي تحسن أداء محفظة مشاريع بقيمة 50 بليون دولار.

حصلت علي العديد من الجوائز ففي عام 2009 حصلت علي جازة امرأة العام في منظمة Gg2 ، كما حصلت علي جوائز القيادة والتنوع الـ11 الجوائز السنوية التي تديرها وسائل الإعلام مجموعة أسيا والتسويق.

لديها طفلان و3 أولاد من زوجها الوحيد وتتحدث العربية والانجليزية والفرنسية.