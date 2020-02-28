للمرة الثانية.. سيدة يابانية تصاب بـ"كورونا" بعد شفائها منه

28 فبراير 2020 - 12:59 م

أعلن المسئولون في مدينة "أوساكا" اليابانية أن امرأة أربعينية تعمل كدليل سياحي أصيبت بفيروس"كورونا" مرة أخري بعد شفائها منه، مما أثار القلق والمخاوف بشأن طريقة الإصابة به و انتشار العدوى.

وبعد إصابة المرأة بألم في الحلق وآلام في الصدر أكدت نتيجة الفحوصات إصابتها مجددا بالفيروس، حسبما نشرت"سكاي نيوز".

وبالرغم من حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين والتي تجاوزت الـ 80 ألف حالة ، إلا أن هذه تعتبر المرة الأولي التي يصاب فيها شخص بالفيروس مجددا بعد شفائه منه.

وكانت المرأة أصيبت بالفيروس في أواخر شهر يناير وغادرت المستشفي في 1 فبراير قبل أن تعود إليها مرة أخري مصابة، لتثير المخاوف باحتمال أن يكون الفيروس هاجع أو في طور السكون داخل جسم الشخص المصاب مما يعني أن كل من يصاب به ممكن أن تتكرر إصابته به مجددا.

وأكد أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في جامعة نيويورك،" فيليب تيرنو جونيور" ، أن الإنسان بمجرد إصابته بالفيروس فقد يظل هاجعا وبأقل قدر من الأعراض، مضيفا أن الحالة ممكن أن تتفاقم إذا وجد الفيروس طريقه إلي الرئتين مجددا.

جدير بالذكر أن وزير الصحة الياباني "كاتسونوبو كاتو، قد أعلن في البرلمان أن الحكومة ستقوم أيضا بمراجعة قوائم المرضي المصابين الذين تم تسريحهم بعد الشفاء لمتابعة تطور حالتهم الصحية.