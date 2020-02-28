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10 ملايين دولار لمن يتزوج ابنة مايك تايسون..لهذا السبب

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10 ملايين دولار لمن يتزوج ابنة مايك تايسون.. ما الأمر
10 ملايين دولار لمن يتزوج ابنة مايك تايسون.. ما الأمر
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متابعات - أمينة عبد العال

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مايك تايسون

10 ملايين دولار

ملايين دولار

ابنة مايك تايسون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تقديم الملاكم الأمريكي الشهير "مايك تايسون" والمعروف بالرجل الحديدي، مبلغ 10 مليون دولار لمن يوافق علي الزواج من ابنته"ميكي".

ولفتت صفحات مواقع التواصل أن السبب في ذلك أن ابنته وصلت إلي 30 عاما ولم تتزوج بعد،إلا أن تايسون علق علي هذه الأنباء مؤكدا أنها غير صحيحة ولافتا إلي أنها مجرد شائعات لا صحة لها.

وأكد تايسون أن هذا الكلام مؤذي نفسيا له ولأسرته، داعيا من يقوم بنشرها بأن يراعي مشاعر الآخرين وعدم نشر أخبار خاطئة قد تلحق الأذى بابنته.




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