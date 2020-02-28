» مصعد صيني يعمل بالصوت للحماية من كورونا

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الصين

يورو نيوز

كورونا


عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو يرصد لقطات من داخل مصنع للمصاعد في شنغهاي بالصين، لتصميم مصعدا يتم التحكم فيه صوتيا من أجل تركيبه في مستشفى ييتشانج رقم 2 الواقع في مقاطعة هوبى التي تضررت بشدة من فيروس كورونا".

وأوضح الفيديو المعروض أن المصعد يتحكم بالصوت فقط بدلا من الضغط على الأزرار كإجراء وقائي من انتقال عدوى فيروس كورونا، ومنذ انتشار فيروس كورونا في الصين، حذر الخبراء من احتمال انتقال العدوى عند الضغط على الأزرار الموجودة على المصاعد.

 و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مستخدمي المصاعد وهم يستخدمون المناديل وعصي فرشاة الأسنان وغيرها من الأدوات التي تُجنب لمس أزرار المصاعد كإجراء وقائي.

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