18 ألف حالة مصابة بـ" كورونا" في إيران

28 فبراير 2020 - 12:30 م

أعلنت تقارير كندية عن أرقام صادمة لعدد المصابين في إيران بفيروس " كورونا"، حيث أكدت التقارير أن الأعداد تتجاوز الـ 18 ألف حالة.

يأتي هذا في الوقت أعلنت إيران أن عدد المصابين وصل إلي 245 شخصا فقط، مع وفيات وصلت إلي 26 حالة، مرجحة أن سبب كتمان إيران الأعداد الحقيقية حتى لا تثير الذعر بين المواطنين.

جدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس"كورنا" في طهران في تزايد مستمر بنسبة تعتبر الأكبر خارج الصين ، ولم يستثني الفيروس أحد حيث أصاب مسئولين في إيران ومنهم نائب وزير الصحة ومساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان.