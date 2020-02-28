لهذا السبب.. السيسي أمر بجنازة عسكرية لمبارك

28 فبراير 2020 - 12:23 م

نعى الإعلامي مصطفى بكري الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي صباح الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 92 عامًا، قائلا :" مبارك رحل بعد رحلة طويلة من العطاء".



وأضاف بكري في برنامجه" حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا :"الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته بإقامة جنازة عسكرية دعى لها كافة المسئولين لتشييع الرئيس الأسبق لمثواه الأخير، لدوره على مدى سنوات طويلة خاصة في حرب أكتوبر 1973.



وتابع :"الرئيس الأسبق عندما طلب منه أن يتنحى ، تخلى عن السلطة طوعا خوفا على الوطن من المخاطر المحدقة به وسلمه للجيش المصري، لافتًا إلى أن القوات المسلحة لم تنكر دور أي بطل من أبنائها على مدار التاريخ".

