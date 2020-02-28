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تعاني من الأرق والقلق إليك الحل

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تعاني من الأرق والقلق إليك الحل
تعاني من الأرق والقلق إليك الحل
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متابعات - أمينة عبد العال

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الأرق

القلق

اليوجا الهندية

يعاني بعض الأشخاص من الأرق ولا يتمكنون من النوم بسهولة ، إلا أن العلماء كشفوا عن تقنية جديدة تجعل من يعاني من القلق ينام في أقل دقيقة واحدة، وهي طريق 4-7-8.

وهذه الطريق لها شعبية كبيرة لدي من يعاني من الأرق ـ وأثبتت فاعلية كبيرة في أقل من دقيقة، وهي عبارة عن إجراء تغيير في التنفس.

و خطوات الطريقة عن طريق التنفس عبر الأنف لمدة 4 ثوان، ثم تمسك عن التنفس لمدة 7 ثوان، ثم تترك نفسك لمدة 8 ثوان ، وتكرر هذه الطريقة لمدة 4 مرات لتشعر بالنتيجة .

جدير بالذكر أن هذا التمرين مستوحي من اليوجا الهندية التي يتم استخدامها كجزء من ممارسة التأمل لديهم وهي أفضل طريقة فردية للعودة إلي النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق.


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