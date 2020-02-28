أخطر سلاح في روسيا يقوده الجنس الناعم

عبد القادر وحيد- متابعات
في أول مرة في تاريخها العسكري استعانت روسيا بالمرأة لقيادة القاذفات الاستراتيجية في سلاح الطيران.
"يكانيرينا بتشيلا " تعتبر أول امرأة لقيادة القاذفات الروسية ، فهي طالبة بمدرسة الطيران العسكري ، والفتاة الوحيدة التي تتدرب وفق برنامج الطيران بعيد المدى على خطى أبيها قائد أحد تشكيلات الطيران الاستراتيجي الروسي .
يذكر أن القاذفات الروسية تعتبر من أهم أسلحة الكرملين التي لا غنى عنها ، ومنها القاذفة الاستراتيجية تو-95 "الدب" والتي هي أسرع طائرة تربينية في العالم.
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