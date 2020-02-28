"سلامتك يا شيري".. تامر أمين ينهي خلافه مع شيرين

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تامر أمين

شرين


وجه الإعلامي تامر أمين رسالة خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب الإعلان عن إصابتها بورم ليفي على الرحم ومعاناتها ".

وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،: "كل الدعاء وكل الأماني القلبية لكِ يا شيرين وأتمنى أن يرفع الله عنك المرض وكل شيء سيء".

وأضاف،: "انتقدتها كثيرًا ولكن ليس على الغناء ولكن على الكلام والهزار والذي يكون في بعض الأحيان خارجًا عن السياق، ولكن تبقى شيرين أهم وأحلى صوت في مصر وأصدق إحساس وألف سلامة عليكِ يا صاحبة أحلى صوت".

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