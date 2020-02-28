حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

متابعات - أمينة عبد العال
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجامعات غير حقيقية ، لافتا إلي أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي التي نفت هذه الأنباء .
وأكدت التعليم العالي أن الامتحانات ستجري في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية للجامعات.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أقر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 لتبد أ الدراسة في السبت 8 فبراير وتستمر لمدة 15 أسبوع علي أن تجري الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.
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